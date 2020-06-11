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«Рейсинг Пойнт» протестирует болид-2020 перед стартом сезона, за рулём будет Стролл

«Рейсинг Пойнт» протестирует болид-2020 перед стартом сезона, за рулём будет Стролл
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» воспользуется возможностью провести съёмочный день, чтобы обкатать на трассе болид 2020 года. Команда проведёт съёмочный день в Сильверстоуне 17 июня, за руль сядет канадец Лэнс Стролл.

«Мы с нетерпением ждём момента, чтобы посмотреть, насколько наш болид конкурентоспособен. Я думаю, что первые несколько трасс должны хорошо подойти нам, всё должно быть в порядке и в Венгрии, и в Сильверстоуне. После этого мы переедем в Барселону, где зимой мы выглядели довольно прилично.

Думаю, что этот график хорошо нам подходит. Мы с нетерпением ждём момента, чтобы посмотреть на работу нашего болида на разных трассах и оптимизировать наши настройки», — приводит слова Отмара Зафнауэра F1i.

Напомним, первая гонка сезона состоится в Австрии 5 июля.

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