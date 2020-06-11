Стало известно, почему Формула-1 пока не подтверждает дату финального Гран-при в Абу-Даби

Несколько дней назад руководство Формулы-1 представило календарь европейской части сезона-2020. Теперь боссы чемпионата работают над проведением этапов в Азии и других регионах, чтобы в итоге сформировать общий календарь из 15–18 гонок.

Ожидается, что сезон, традиционно, закроет Гран-при Абу-Даби. Планируется, что гонка состоится 13 декабря, но в Ф-1 пока не могут подтвердить эту дату. Причина тому — этап чемпионата мира Формулы-1 пересекается с гонкой на выносливость «12 часов Залива», дата которой уже была согласована на 13 декабря, сообщает Motorlat.

Заинтересованные стороны продолжают вести переговоры, но пока выгода от проведения «12 часов Залива» кажется очевидной. Уже сейчас в ней готовы принять участие 60 машин.