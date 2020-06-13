Даниил Квят признался, что хочет провести любительский бой в боксе

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что хотел бы однажды провести любительский боксёрский поединок.
«Боксёрский зал снова открылся в моём доме, и за последние десять дней я провёл несколько сессий. Мне нравится бокс, это мой второй любимый спорт. Однажды хотел бы провести любительский бой. Сделаю это», — сказал Даниил Квят в беседе с гитаристом Саймоном Нилом, опубликованной на официальном YouTube-канале «Альфа Таури».
Напомним, сезон Формулы-1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Несколько дней назад руководство чемпионата представило календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при чемпионата состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.
Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял тринадцатое место в общем зачёте, набрав 37 очков.
- 13 июня 2020
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
01:11
- 11 июня 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:58
-
20:34
-
20:13
-
19:02
-
17:59
-
16:45
-
16:05
-
15:20
-
15:05
-
14:11