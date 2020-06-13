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Даниил Квят признался, что хочет провести любительский бой в боксе

Даниил Квят признался, что хочет провести любительский бой в боксе
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что хотел бы однажды провести любительский боксёрский поединок.

«Боксёрский зал снова открылся в моём доме, и за последние десять дней я провёл несколько сессий. Мне нравится бокс, это мой второй любимый спорт. Однажды хотел бы провести любительский бой. Сделаю это», — сказал Даниил Квят в беседе с гитаристом Саймоном Нилом, опубликованной на официальном YouTube-канале «Альфа Таури».

Напомним, сезон Формулы-1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Несколько дней назад руководство чемпионата представило календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при чемпионата состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.

Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял тринадцатое место в общем зачёте, набрав 37 очков.

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