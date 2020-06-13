Леклер хуже Феттеля, а Себ — хуже Боттаса и Ферстаппена. В F1 2020 оценили ещё 6 пилотов

Официальный аккаунт Формулы-1 показал ещё шесть карточек пилотов из симулятора F1 2020 от Codemasters. Вот их средние баллы: Шарль Леклер — 86, Себастьян Феттель — 89, Кими Райкконен — 87, Антонио Джовинацци — 73, Кевин Магнуссен — 78, Ромен Грожан — 80.



Напомним, все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «осведомлённость» и «темп», причём параметры основаны на реальных данных.



Примечательно, что по общему уровню Шарль Леклер был оценён ниже, чем Себастьян Феттель, при этом оба пилота уступают Валттери Боттасу и Максу Ферстаппену, у которых было по 90 баллов.



Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.

Мастерство (Racecraft) – позволяет водителю использовать более эффективные обгоны.

Осведомлённость (Awareness) — более высокий балл здесь будет означать, что водитель менее склонен терять контроль над машиной.

Темп (Pace) – чем он выше, тем быстрее будет гонщик на протяжении всей гонки.

Фото доступно на странице Ф-1 в «Инстаграме».

Оставшиеся две карточки — Ландо Норриса и Карлоса Сайнса — будут опубликованы 14 июня.