Источник: Португалия может принять два этапа Ф-1, один из них в даты Гран-при России

Португалия в 2020 году может вернуться в календарь Формулы-1. Велика вероятность, что автодром «Алгарве» примет сразу две гонки предстоящего сезона, сообщает A Bola, со ссылкой на собственные источники.
Первая гонка состоится в дни, на которые запланирован Гран-при России — 25–27 сентября. Первый этап в стране на Пиренейском полуострове получит название Гран-при Португалии. А уже через неделю, 4 октября, на том же автодроме может состояться и второй этап, который назовут Гран-при Алгарве.
При этом португальское издание указывает, что этапы в Португалии состоятся после гонки в Муджелло, которая пока также официально не включена в календарь чемпионата мира.
Напомним, последний раз Гран-при Португалии проводился в 1996 году. Гонка прошла на трассе в Эшториле.
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