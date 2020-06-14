Состоялась премьера фильма, в котором снялся Леклер

Вчера, 13 июня, состоялась премьера фильма «Большое свидание», в котором снялся пилот «Феррари» Шарль Леклер. В фильме монегаск управляет элитным спорткаром Ferrari SF90 Stradale, проезжая по хорошо ему знакомым улицам Монако.
Работа «Большое свидание» принадлежит известному режиссёру Клоду Лелушу и является ремейком фильма «Свидание», вышедшего на экраны ещё в 1976 году. Та короткометражка длилась немногим менее 9 минут, а главный герой, которого сыграл сам Лелуш, едет за рулём «Мерседеса».
Версия «Большого Свидания», представленная на официальном канале «Феррари» в YouTube длится почти шесть минут. При этом стоит отметить, что в ней кроме известного пилота принял участие и Князь Монако Альбер II.
Соответствующее видео можно посмотреть на канале «Феррари» в YouTube.
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