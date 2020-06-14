Стал известен рейтинг всех гонщиков в F1 2020. Квят разделил 10-е место с тремя пилотами

Сегодня, 14 июня, официальный аккаунт Формулы-1 показал две оставшиеся карточки пилотов из симулятора F1 2020 от Codemasters. Последними, чей рейтинг не раскрывался, были Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Испанец получил оценку в 81 балл, а Норрис — 79.

После того как были представлены их карточки, можно сформировать полный рейтинг пилотов симулятора F1 2020. Его возглавляет действующий чемпион мира, шестикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят занимает десятое место (80 баллов) и разделяет его с напарником по команде Пьером Гасли, а также Роменом Грожаном и Эстебаном Оконом.

Полный рейтинг представлен ниже:

Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 балла

Валттери Боттас («Мерседес») — 90

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 90

Себастьян Феттель («Феррари») — 89

Даниэль Риккардо («Рено») — 87

Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 87

Шарль Леклер («Феррари») — 86

Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 85

Карлос Сайнс («Макларен») — 82

Ромен Грожан («Хаас») — 80

Даниил Квят («Альфа Таури») — 80

Пьер Гасли («Альфа Таури») — 80

Эстебан Окон («Рено») — 80

Ландо Норрис («Макларен») — 79

Александер Албон («Ред Булл») — 79

Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 78

Кевин Магнуссен («Хаас») — 78

Джордж Расселл («Уильямс») — 75

Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 73

Николас Латифи («Уильямс») — 64.