Вассёр — о возможном приходе Мика Шумахера в Ф-1: ему нужно сосредоточиться на Формуле-2

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр намекнул, что воспитанник гоночной академии «Феррари», сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, выступающий в Формуле-2, возможно не получит места в команде в 2021 году.

«К счастью, мы не спешим в вопросе новых контрактов. У Кими действующее соглашение до конца сезона, потом мы будем принимать решение. Антонио Джовинацци прибавил в конце минувшего чемпионата. Мне не нужно говорить, насколько мы ценим своих гонщиков.

Что касается Мика Шумахера и прогнозах о том, что он в скором времени придёт в нашу команду. Что ж, у каждого есть своё мнение. Мы же идём своей дорогой. Для начала Мику нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2», — приводит слова функционера Blick.