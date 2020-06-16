Вассёр — о возможном приходе Мика Шумахера в Ф-1: ему нужно сосредоточиться на Формуле-2
Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр намекнул, что воспитанник гоночной академии «Феррари», сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, выступающий в Формуле-2, возможно не получит места в команде в 2021 году.
«К счастью, мы не спешим в вопросе новых контрактов. У Кими действующее соглашение до конца сезона, потом мы будем принимать решение. Антонио Джовинацци прибавил в конце минувшего чемпионата. Мне не нужно говорить, насколько мы ценим своих гонщиков.
Что касается Мика Шумахера и прогнозах о том, что он в скором времени придёт в нашу команду. Что ж, у каждого есть своё мнение. Мы же идём своей дорогой. Для начала Мику нужно сосредоточиться на своей карьере в Формуле-2», — приводит слова функционера Blick.
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