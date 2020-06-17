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«Берегись, Ферстаппен». Болельщики оценили боксёрскую тренировку Квята

«Берегись, Ферстаппен». Болельщики оценили боксёрскую тренировку Квята
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят провёл очередную боксёрскую тренировку. Небольшой её фрагмент он опубликовал на своей странице в «Инстаграме». Даниил показал отработку ударной техники и некоторые упражнения на пресс, которые ему предложил его тренер.

«Хорошая тренировка с некоторыми экзотическими упражнениями на пресс», — написал под видео Даниил.

Видео доступно на «Чемпионате».

Болельщики высоко оценили работу Квята.

«Берегись, младший Ферстаппен!» — написал один из подписчиков Даниила.

«Ну, у Феттеля почти не было шансов в комнате отдыха в 2016 году», — добавил другой болельщик

«Заметен явный прогресс в технике. Теперь конкуренты на трассе будут действовать осторожнее», — прокомментировал видео ещё один подписчик.

Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял тринадцатое место в общем зачёте, набрав 37 очков.

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