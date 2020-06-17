«Сочи Автодром» вновь открылся для посетителей

С 17 июня компания «РОСГОНКИ» возобновляет проведение пеших экскурсий по «Сочи Автодрому» с возможностью посещения «Сочи Авто Спорт Музея». Гости смогут увидеть самые интересные объекты гоночной трассы и эксклюзивные автомобили разных эпох. Приобрести билеты можно на сайте и в кассе главной трибуны «Сочи Автодрома».
С учётом текущей эпидемиологической обстановки оказание услуг будет проходить в соответствии с действующими требованиями индивидуальной безопасности: каждому посетителю «Сочи Автодрома» измерят температуру, посетители объекта должны носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в полтора метра и обрабатывать руки санитайзером, установленном при входе.
Информация о запуске гоночных программ будет опубликована дополнительно на официальном сайте и в социальных сетях «Сочи Автодрома».
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