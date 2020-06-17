«Макларен» может продать треть акций команды Формулы-1 из-за финансового кризиса

Владельцы «Макларена» рассматривают вариант с продажей миноритарной доли команды, сообщает Sky. По информации источника, эта инцииатива должна помочь команде получить необходимые дополнительные средства, чтобы преодолеть кризис в условиях пандемии коронавируса.



В случае одобрения идеи советом директоров компании «Макларен» может продать около тридцати процентов акций команды на сумму в размере нескольких десятков миллионов фунтов стерлингов.



Напомним, сезон Формулы-1 2020 года стартует 5 июля. В этот день состоится гонка в Австрии. Через неделю на трассе «Ред Булл Ринг» состоится ещё один этап чемпионата мира.



Из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 был отложен более чем на три месяца. В связи с этим календарь чемпионата мира претерпел изменения.