Майкл Андретти: у меня был контракт с «Феррари» на сезон-1992, но Хаас не отпустил меня

Владелец «Андретти» известный пилот и чемпион IndyCar Майкл Андретти рассказал, что должен был выступать за «Феррари» в сезоне-1992. Но, как признался Андретти, его вынудили остаться в «Ньюман/Хаас», отказавшись от перехода в итальянскую команду.
В 1993 году Андретти всё-таки пришёл в Формулу-1, став пилотом «Макларена». За 13 гонок он один раз попадал на подиум. В итоге Андретти занял 11-е место в общем зачёте и досрочно покинул Формулу-1, его сменил Мика Хаккинен.
«У нас была договорённость с Карлом Хаасом. Он не должен был меня удерживать, если я решу перейти в Формулу-1. В 1991 году я заключил соглашение. Немногие об этом знают, но у меня был контракт с «Феррари» на сезон-1992. Но в итоге Карл сказал, что не отпускает меня. Я был очень зол на него, мы не разговаривали после этого.
Думаю, речь шла о трёхлетнем контракте. Так что они знали, что мне понадобится время, чтобы поехать, а Ален должен был стать моим напарником. Так что я чувствовал, что смогу многому там научиться. Думал, что это отличная возможность. Выступать за «Феррари» сразу после болидов IndyCar было бы потрясающе», — цитирует Андретти The Racer.
- 18 июня 2020
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02
-
11:39
-
11:25
-
10:37
-
10:15
-
00:47
-
00:35
- 16 июня 2020
-
23:43
-
22:21
-
21:05
-
19:55
-
18:15
-
17:40
-
16:55
-
16:43