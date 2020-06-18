Майкл Андретти: у меня был контракт с «Феррари» на сезон-1992, но Хаас не отпустил меня

Владелец «Андретти» известный пилот и чемпион IndyCar Майкл Андретти рассказал, что должен был выступать за «Феррари» в сезоне-1992. Но, как признался Андретти, его вынудили остаться в «Ньюман/Хаас», отказавшись от перехода в итальянскую команду.

В 1993 году Андретти всё-таки пришёл в Формулу-1, став пилотом «Макларена». За 13 гонок он один раз попадал на подиум. В итоге Андретти занял 11-е место в общем зачёте и досрочно покинул Формулу-1, его сменил Мика Хаккинен.

«У нас была договорённость с Карлом Хаасом. Он не должен был меня удерживать, если я решу перейти в Формулу-1. В 1991 году я заключил соглашение. Немногие об этом знают, но у меня был контракт с «Феррари» на сезон-1992. Но в итоге Карл сказал, что не отпускает меня. Я был очень зол на него, мы не разговаривали после этого.



Думаю, речь шла о трёхлетнем контракте. Так что они знали, что мне понадобится время, чтобы поехать, а Ален должен был стать моим напарником. Так что я чувствовал, что смогу многому там научиться. Думал, что это отличная возможность. Выступать за «Феррари» сразу после болидов IndyCar было бы потрясающе», — цитирует Андретти The Racer.