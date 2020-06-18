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В «Феррари» показали, как Леклер гонялся по улицам Маранелло

В «Феррари» показали, как Леклер гонялся по улицам Маранелло
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 18 июня, пилот «Феррари» Шарль Леклер впервые за 3,5 месяца сел за руль болида «Феррари» образца 2020 года SF1000. Монегаск проехался по улицам Маранелло от базы команды до трассы во Фьорано.

Пресс-служба «Скудерии» в «Твиттере» разместила соответствующее видео, в том числе на записи присутствуют фрагменты, полученные с бортовой камеры болида.

«Наш любимый будильник. Любезный Шарль Леклер и „Феррари“ SF 1000. Спасибо соучастникам преступления из городского совета Маранелло», — сказано в сообщении, прикреплённом к видео.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Феррари» в социальной сети.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует 5 июля. Первый Гран-при 2020 года состоится в Австрии.

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