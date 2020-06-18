В «Феррари» показали, как Леклер гонялся по улицам Маранелло

Сегодня, 18 июня, пилот «Феррари» Шарль Леклер впервые за 3,5 месяца сел за руль болида «Феррари» образца 2020 года SF1000. Монегаск проехался по улицам Маранелло от базы команды до трассы во Фьорано.

Пресс-служба «Скудерии» в «Твиттере» разместила соответствующее видео, в том числе на записи присутствуют фрагменты, полученные с бортовой камеры болида.

«Наш любимый будильник. Любезный Шарль Леклер и „Феррари“ SF 1000. Спасибо соучастникам преступления из городского совета Маранелло», — сказано в сообщении, прикреплённом к видео.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Феррари» в социальной сети.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует 5 июля. Первый Гран-при 2020 года состоится в Австрии.