Дзанарди доставлен в больницу с серьёзными травмами, полученными в результате ДТП

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Corriere della Sera. Гонщик готовился к эстафете Obiettivo Tricolore на ручных велосипедах, но попал в аварию. Известно, что происшествие произошло с участием грузовика.

У Алекса множество травм, его транспортировали в госпиталь на вертолёте. Состояние спортсмена оценивается как тяжёлое. Напомним, в 2001 году 53-летний итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях.

В 2016 году он завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.