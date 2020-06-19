Шварцман показал своё «лучшее танцевальное движение»
Пилот программы SMP Racing и воспитанник гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман признался, что он плохо танцует. Невзирая на это, его попросили продемонстрировать своё лучшее танцевальное движение, и россиянин изобразил довольно забавный танец.
«Я очень плох в танцах. Мне нравится танцевать, но я действительно очень плохо танцую», — сказал Шварцман в интервью, размещённом на странице Формулы-3 в «Твиттере».
Видео танцевального движения от Шварцмана доступно на странице Формулы-3 в социальной сети «Твиттер».
Напомним, в минувшем году Роберт Шварцман стал чемпионом Формулы-3, а в 2020 году будет выступать в Формуле-2 в составе Prema. Его напарником будет другой член академии «Феррари» — Мик Шумахер.
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