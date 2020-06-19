На замену двигателя в нынешнем сезоне потребуется в два раза больше времени, чем обычно

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин убеждён, что в предстоящем сезоне Формулы-1 ключевым фактором станет надёжность болидов. По словам специалиста, в случае необходимости замены силовой установки на это в 2020 году понадобится в два раза больше времени, чем в минувшем сезоне.

«Обычно процедура замены силовой установки занимает два-три часа. Но теперь на это может потребоваться пять или шесть часов. Надёжность — самая важная составляющая в предстоящем сезоне, и наши пилоты осведомлены, что на устранение любой поломки теперь будет требоваться в два раза больше времени. Серьёзные повреждения в итоге могут стоить целой сессии», — приводит слова Грина GPblog.

По всей видимости, увеличение сроков ремонта объясняется тем, что из-за карантина команды будут прибывать на этапы с гораздо меньшим количеством персонала, чем в прошлом.