Бывший менеджер Шумахера: Михаэль хотел перейти в «Макларен», но я настаивал на «Феррари»

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что немецкий гонщик после «Бенеттона» мог продолжить карьеру в «Макларене».



«Шумахер хотел перейти в „Макларен“. Мы успели провести переговоры с Роном Деннисом. Но я пытался всеми силами убедить Михаэля перейти в „Феррари“. Сначала мы вышли на связь с Ники Лаудой, который тогда занимал пост консультанта в „Феррари“. А после этого мне позвонил спортивный директор команды Жан Тодт и мы договорились о встрече у него дома в Париже. Встреча прошла в позитивном ключе. Тодт оказался просто потрясающим человеком, дальновидным и способным решать поставленные перед ним задачи», — приводит слова Вилли Вебера Motorsport-Total.