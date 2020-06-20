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Бывший менеджер Шумахера: Михаэль хотел перейти в «Макларен», но я настаивал на «Феррари»

Бывший менеджер Шумахера: Михаэль хотел перейти в «Макларен», но я настаивал на «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, что немецкий гонщик после «Бенеттона» мог продолжить карьеру в «Макларене».

«Шумахер хотел перейти в „Макларен“. Мы успели провести переговоры с Роном Деннисом. Но я пытался всеми силами убедить Михаэля перейти в „Феррари“. Сначала мы вышли на связь с Ники Лаудой, который тогда занимал пост консультанта в „Феррари“. А после этого мне позвонил спортивный директор команды Жан Тодт и мы договорились о встрече у него дома в Париже. Встреча прошла в позитивном ключе. Тодт оказался просто потрясающим человеком, дальновидным и способным решать поставленные перед ним задачи», — приводит слова Вилли Вебера Motorsport-Total.

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