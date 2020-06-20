Экс-менеджер Шумахера: возвращение Михаэля в Ф-1 было самым глупым решением

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что возвращение семикратного чемпиона мира в Формулу-1 в составе «Мерседеса» в 2010 году было самой большой ошибкой спортсмена за годы профессиональной карьеры.
«При всём уважении, решение вернуться в Формулу-1 было самым глупым из того, что он мог сделать. Он говорил мне, что ему скучно и он должен гоняться. Я ответил, что он может только проиграть. Сказал ему, что он достиг всего и он на высшей ступени. Но Михаэль меня не услышал. Пожелал ему всего наилучшего, но знал, что эта история сложится не лучшим образом. Мы с ним расстались как друзья», — приводит слова Вебера GPblog.
Напомним, лучших результатов Шумахер добился с «Мерседесом» в 2011 году, по итогам сезона он занял восьмое место в общем зачёте.
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