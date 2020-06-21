Квят рассказал, как изменилось его отношение к критике со стороны СМИ

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что на старте карьеры в Формуле-1 его беспокоили некоторые публикации в СМИ. Россиянин отметил, что сейчас его отношение к этому изменилось.

«В прошлом мнение прессы меня сильно беспокоило. Но сейчас я повзрослел и понимаю, что это просто часть работы. Честно говоря, это по-прежнему иногда может разочаровывать. Конечно, случаются плохие дни. В спорте не бывает всё хорошо, особенно при таком количестве гонок. Иногда что-то идёт не по твоему сценарию, но в этом нет ничего страшного. Этому нужно найти объяснение, перевернуть страницу и двигаться дальше.

Я в Формуле-1 с 19 лет. Я был очень молод, возможно даже слишком молод. Но теперь я смотрю на вещи иначе. То, что меня раздражало в прошлом, больше не имеет такого эффекта", — приводит слова Квята RaceFans.