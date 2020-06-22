Финский обозреватель Ф-1 посоветовал маршалам никогда не трогать Кими

Обозреватель Хейкки Культа рассказал, что пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен жутко не любит, когда к нему прикасаются посторонние, и посоветовал маршалам во время гонок учитывать этот факт.
«Один из первых уроков, что я усвоил про Кими, он не любит, чтобы люди приближались к нему. В 2002 году во время тренировки в Монако мы пили кофе с его отцом. В этот момент Кими отправил свой „Макларен“ в стену. Маршалы побежали к месту аварии. И отец Райкконена сразу сказал: „Теперь у нас проблемы“.
Кими не любит, когда к нему прикасаются посторонние, а это случается постоянно. Несколько лет спустя аналогичная ситуация повторилась, когда он боролся за победу на Гран-при Германии. Он вылетел к стене и яростно отреагировал, когда маршалы попытались помочь ему. Сначала можно было предположить, что Кими был раздосадован упущенной гонкой. Но на самом деле, он точно знал, что делал.
Кульминацией стал подиум в 2007 году, когда Райкконен взял титул. Чем ближе Жан Тодт подбирался к нему, чтобы обнять, тем дальше отодвигался Кими. Хотя, возможно, руководитель «Феррари» хотел добиться именно этого», — приводит слова Культы GPblog.
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