В «Рено» заявили, что у них могут появиться «фантастические варианты» замены Риккардо

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль выразил мнение, что представители молодёжной программы Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор способны стать фантастической заменой Даниэлю Риккардо, который в конце сезона перейдёт в «Макларен».



«Мы хотим посмотреть, какой темп продемонстрируют пилоты нашей молодёжной программы Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор, оценить их конкурентоспособность. Это могут быть фантастические варианты для замены Риккардо. Возможно сейчас, когда мы говорим об этом, немного дерзко так утверждать. Но кто знает? Если они проведут ещё один сезон в Формуле-2, то взять кого-то из них, возможно, будет правильным решением. Мы не могли заниматься раньше такими вещами, но решение Даниэля уйти заставило нас ускориться», — приводит слова Абитебуля Planet F1.



Сам Чжоу Гуаньюй рассказал, чего ждёт от сезона-2020 в Формуле-2.



«Хотя у меня не было побед, я доволен результатами прошлого сезона, особенно борьбой с более опытными пилотами за подиумы. Мне удалось показать способность бороться не только в воскресных гонках, но и в субботних. Если не считать отсутствия побед, то всё идёт отлично. Моя цель на 2020 год – финишировать в топ-3, чтобы иметь необходимое количество очков для суперлицензии. Если у меня появится шанс, то я не хотел бы его упустить», — заявил китайский пилот.