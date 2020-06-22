Де Рой не будет выступать на ближайших «Дакарах» и продаёт часть имущества команды

Работа компании De Rooy, на базе которой основана команда Жерара де Роя, не велась последние несколько месяцев, что привело к большим финансовым потерям.



«Из-за коронавируса мы должны скорректировать наши планы на будущее. Мы планировали выставить пять машин на следующий «Дакар», однако теперь мы вынуждены пересмотреть приоритеты», — приводит слова Жерара де Роя пресс-служба команды.



De Rooy Holding уменьшит инвестиции в команду, а сам Жерар де Рой пропустит следующий ралли-марафон «Дакар». Компания продаст три грузовика из пяти, а два оставшихся будут сданы в аренду, однако холдинг продолжит обслуживание автомобилей.



Де Рой отметил, что команда сейчас ведёт переговоры с гонщиками об участии в следующем «Дакаре» и Ралли Марокко.