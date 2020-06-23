Источник: Гран-при России Формулы-1 пройдёт со зрителями и в ранее согласованные даты
Гран-при России Формулы-1 состоится в ранее согласованные даты и пройдёт со зрителями, сообщает издание Pole Position со ссылкой на собственные источники. Таким образом, гонку в Сочи можно ожидать 27 сентября, как и планировалось. Не так давно в СМИ появилась информация, что на эту дату претендуют в Португалии.
Кроме того, канадский портал информирует, что в 2020 году Монреаль всё-таки примет Гран-при Канады. Эта гонка состоится 11 октября на автодроме имени Жиля Вильнёва.
В целом, издание сообщает, что после уже восьми утверждённых европейских этапов, в Старом Свете пройдёт ещё один Гран-при, который примет автодром «Муджелло» в Италии. После Формула-1 отправится в Сочи, а затем посетит Канаду.
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