Источник: Гран-при России Формулы-1 пройдёт со зрителями и в ранее согласованные даты

Гран-при России Формулы-1 состоится в ранее согласованные даты и пройдёт со зрителями, сообщает издание Pole Position со ссылкой на собственные источники. Таким образом, гонку в Сочи можно ожидать 27 сентября, как и планировалось. Не так давно в СМИ появилась информация, что на эту дату претендуют в Португалии.

Кроме того, канадский портал информирует, что в 2020 году Монреаль всё-таки примет Гран-при Канады. Эта гонка состоится 11 октября на автодроме имени Жиля Вильнёва.

В целом, издание сообщает, что после уже восьми утверждённых европейских этапов, в Старом Свете пройдёт ещё один Гран-при, который примет автодром «Муджелло» в Италии. После Формула-1 отправится в Сочи, а затем посетит Канаду.