Бывший титульный спонсор «Уильямса» ROKiT близок к контракту с «Мерседесом»

Бывший титульный спонсор «Уильямса» компания ROKiT начнёт сотрудничество с «Мерседесом». Логотипы компании могут появиться на болидах команды немецкого автоконцерна уже на первой гонке сезона-2020 в Австрии, утверждает RaceFans.



«Мы шокированы тем, что команда, с которой у нас давние отношения, подписала соглашение с ROKiT, так как им хорошо известно о случившемся между нами», — приводит издание слова одного из сотрудников «Уильямса».



Команда из Гроува теперь рассматривает возможность судебного иска к ROKiT по поводу досрочного расторжения контракта, приносившего команде около $ 25 млн в год.

По слухам, в ROKiT рассматривали несколько вариантов, выбирая из «Рейсинг Пойнт», «Хаас» и «Феррари», но остановились на сотрудничестве с «Мерседесом».



Напомним, что «Уильямс», оставшийся без титульного спонсора, готовит новую ливрею для своих болидов к первой гонке на «Ред Булл Ринге».