Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят. «Альфа Таури» должна провести сегодня съёмочный день в Италии с актуальным болидом 2020 года. Примечательно, что на видео машина окрашена в цвета «Торо Россо».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».

Напомним, старт сезона-2020 Формулы-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Недавно руководство чемпионата представило новый календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.

В минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 баллов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020