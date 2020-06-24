Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят. «Альфа Таури» должна провести сегодня съёмочный день в Италии с актуальным болидом 2020 года. Примечательно, что на видео машина окрашена в цвета «Торо Россо».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Альфа Таури».

Напомним, старт сезона-2020 Формулы-1 был отложен из-за пандемии коронавируса. Недавно руководство чемпионата представило новый календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.



В минувшем сезоне Даниил Квят занял 13-е место в общем зачёте, набрав 37 баллов.