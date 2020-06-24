Квят: Имола заслуживает возвращения в календарь Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги съёмочного дня, который команда провела на автодроме в Имоле.



«Быть здесь, в Имоле сегодня — это здорово. Я давно знаю эту трассу, потому что именно здесь я провёл одни из первых тестов в Формуле-»БМВ" в 2010 году и гонку серии Формула-Renault Alps в 2012 году, а сегодня вернулся сюда ради съёмочного дня с командой. Имола — трасса, на которой действительно приятно ездить, здесь много скоростных поворотов, и, думаю, эта трасса заслуживает возвращения в календарь Формулы-1. Сегодня у меня были особенные чувства, я оказался за рулём после долгого перерыва, так что мне очень понравилось", — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что Имола может принять этап Формулы-1 в 2020 году, однако, по информации СМИ, серия сделал выбор в пользу Муджелло.