Пилот «Феррари» Шарль Леклер представил новый дизайн шлема, в котором он будет выступать в 2020 году.



«Это мой новый шлем для сезона 2020 года. Сейчас объясню, почему я выбрал именно такие цвета. Я оставил свои любимые — красный и чёрный, которые отлично сочетаются друг с другом. Дизайн шлема очень похож на прошлогодний. В прошлом году мне очень понравилась специальная версия дизайна, при которой мой логотип был размещён сверху. В этом году этот элемент будет на постоянной основе. На шлеме есть упоминания двух людей, которые мне очень помогли — моего отца и Жюля Бьянки. Их уже нет с нами, но они присматривают за мной и помогают в достижении моих целей», — рассказал Шарль Леклер.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Феррари».