В Имоле рассчитывают принять у себя третий итальянский этап в 2020 году

Директор автодрома в Имоле Сельватико Эстенсе выразил надежду, что автодром примет этап Формулы-1 у себя в 2020 году. По словам Эстенсе, он считает, что было бы здорово, если бы в 2020-м сразу три гонки прошли в Италии — на трассах в Монце, Муджелло и Имоле.
«У Имолы Формула-1 в ДНК. Здесь проходила история Формулы-1. Это не должно быть забыто и мы вправе гордиться этим. Заглядывая в будущее и на местную экономику в это кризисное время, мы стремимся вернуть лучшую серию в Имолу с этого года. Самым логичным и наиболее подходящим для поклонников Формулы-1 со всего мира было бы было бы использовать наиболее известные трассы и мы входим в их число. Возможно, вместе с Монцей и Муджелло мы бы смогли организовать легендарный тройной национальный этап», — приводит слова Эстенсе Pitpass.
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