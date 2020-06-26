В «Рено» не собираются задвигать Риккардо на второй план из-за его грядущего ухода
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль отверг предположения о том, что Эстебан Окон может получить особый статус в команде из-за того, что Даниэль Риккардо уже определился со своим будущим и покинет Энстоун по завершении сезона.
«У нас не будет особого отношения ни к одному из пилотов. Решение Даниэля никак не влияет на эти процессы, это не входит в политику нашей команды. Кроме того, в этом нет никакой необходимости. Будем честны: мы не боремся за титул, и в нашем положении идти на такие шаги бессмысленно. Риккардо будет полностью вовлечён в процессы развития болида», — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, по завершении сезона австралийский пилот покинет «Рено» и станет гонщиком «Макларена».
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