Скончался чемпион СССР и России по автоспорту Эдгард Линдгрен, выступавший до 81 года

На 85-м году ушёл из жизни легенда отечественного автоспорта Эдгард Львович Линдгрен. Большую часть жизни он посвятил гонкам.

С 1955 по 1970 год выступал в мотокроссе и принимал участие в престижных Чкаловских и Ворошиловских кроссах. С 70-х годов начал участвовать в картинге, кольцевых гонках и Формуле-4. В 1976-м выступил в национальной Формуле-3. В 1983-м в возрасте 48 лет стал чемпионом СССР в серии «Формула Восток» за рулём машины «Эстония-МАДИ-03». В 1990-е годы Линдгрен трижды завоевывал звание чемпиона России, а в 1998-м выиграл Кубок АСПАС.

В 2001 году объявил о завершении карьеры, но периодически возвращался за руль. Последний раз ветеран автоспорта появлялся на трассе на этапе серии MCGP в 2016 году. На тот момент ему был 81 год.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Эдгарда Линдгрена.