Уильямс: главная цель — найти лучшее решение для команды, даже если её придётся продать

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что пытается найти лучшее решение для команды, даже если это будет означать полную продажу «конюшни».



«Мы говорили о необходимости новых инвестиций ещё в прошлом сезоне, до того, как началась история с пандемией. Решили, если хотим вернуться на вершину Формулы-1, нам понадобится поддержка, которая будет больше, чем просто призовой фонд или спонсорские деньги.



Наша главная цель — найти лучшее решение для команды, даже если ради этого нам пришлось бы её продать. Даже если бы всё это привело к продаже команды, мы были бы готовы к этому. Лучшим вариантом было бы, если бы кто-то решил работать вместе с нами над будущим. Настало время перемен», — приводит слова Клэр Уильямс Autocar.



В «Уильямсе» сообщили о готовности продать значительную часть акций, уточнив, что речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.



За прошедший год убытки команды составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон «Уильямс» закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.



Ещё в декабре было продано 75% акций подразделения Advanced Engineering, которое применяет разработки команды Формулы-1 в других отраслях. Это принесло коллективу чистую прибыль в размере около $ 37,5 млн.