Вольф ждёт сюрпризов в Австрии от «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от первого этапа сезона Формулы-1.



«Когда мы приехали в Австралию, мы ожидали, что нас будет ждать серьёзное сопротивление со стороны соперников. Некоторые команды выступали за проведение гонки, поскольку понимали силу своего болида. Думаю, что в Австрии нас могут ждать сюрпризы. Например, „Рейсинг Пойнт“. Они построили действительно сильный болид, что и показали на зимних тестах. „Рено“ и „Макларен“ тоже должны сыграть свою роль в распределении мест.



Первые выводы о расстановке сил мы сможем сделать в субботу утром. Думаю, нас ждёт странный уик-энд, но эту странность не заметят, если мы сможем сделать шоу для болельщиков», — приводит слова Вольфа GPBlog.