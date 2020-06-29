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Де ла Роса сравнил возможный контракт Алонсо и «Рено» с переходом Месси в «Гранаду»

Де ла Роса сравнил возможный контракт Алонсо и «Рено» с переходом Месси в «Гранаду»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что, если у двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо есть шанс заключить контракт с «Рено» на 2021 год, ему следует это сделать.

«Честно говоря, я понятия не имею, вернётся ли Фернандо. Это личное решение, которое он должен принять, но надеюсь, что Алонсо согласится вновь выступать в Ф-1. Я лично сказал ему об этом. Лучшие гонщики должны ездить в Формуле-1. Исключительный пилот всегда может выжать дополнительную скорость из болида.

Это как будто Лионель Месси решит перейти в «Гранаду». При всём моём уважении я бы предпочёл этот трансфер, чем если бы он покинул Испанию или решил выступать в футзале. В истории с Фернандо я чувствую то же самое», — приводит слова де ла Росы Marca.

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