Де ла Роса сравнил возможный контракт Алонсо и «Рено» с переходом Месси в «Гранаду»
Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что, если у двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо есть шанс заключить контракт с «Рено» на 2021 год, ему следует это сделать.
«Честно говоря, я понятия не имею, вернётся ли Фернандо. Это личное решение, которое он должен принять, но надеюсь, что Алонсо согласится вновь выступать в Ф-1. Я лично сказал ему об этом. Лучшие гонщики должны ездить в Формуле-1. Исключительный пилот всегда может выжать дополнительную скорость из болида.
Это как будто Лионель Месси решит перейти в «Гранаду». При всём моём уважении я бы предпочёл этот трансфер, чем если бы он покинул Испанию или решил выступать в футзале. В истории с Фернандо я чувствую то же самое», — приводит слова де ла Росы Marca.
- 29 июня 2020
-
11:56
-
11:42
-
10:29
-
09:12
-
00:21
-
00:15
- 28 июня 2020
-
23:01
-
21:50
-
20:52
-
19:06
-
17:36
-
16:34
-
15:57
-
14:59
-
13:54
-
12:19
-
11:18
-
10:28
-
01:08
- 27 июня 2020
-
23:56
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
19:09
-
17:52
-
16:43
-
15:51
-
14:47
-
13:24
-
12:12
-
11:47
-
11:03
-
09:59
-
01:02
-
01:00
Партнерский контент