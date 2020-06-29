Доменикали: Феттель будет вести себя правильно, каким бы ни было его будущее

Экс-глава «Феррари» и руководитель «Ламборгини» Стефано Доменикали поделился мнением о ситуации в «Феррари». Бывший руководитель итальянской команды уверен, что Себастьян Феттель будет вести себя правильно в ходе сезона, несмотря на возможные обиды.



«У Леклера огромный талант. Его развитие также укрепляет веру в Академию, которую мы создали для молодых гонщиков. Что касается того, что произошло с контрактами в „Феррари“, я не осуждаю это и знаю, что Феттель — профессионал. Каким бы ни было его будущее, он будет вести себя правильно», — приводит слова Стефано Доменикали La Gazzetta dello Sport.



Напомним, в 2021 году Себастьяна Феттеля в составе «Феррари» заменит гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший.