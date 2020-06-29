«Альфа Таури» получит новую спецификацию «Хонды» на Гран-при Австрии

Команды Формулы-1 «Альфа Таури» и «Ред Булл» начнут одновременно использовать обновлённую силовую установку «Хонда», сообщает официальный сайт Формулы-1. Сообщалось, что «Хонда» привезёт новую спецификацию двигателя на первую гонку сезона в Австрии.



В связи с ограничениями разработка двигателя внутреннего сгорания, турбины и модуля MGU-H будет заморожена начиная с Гран-при Австрии.



По информцаии источника, «Хонда» смогла добиться больших успехов в производительности силовой установки, однако пока не ясно, насколько большого прогресса удалось достичь соперникам.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.