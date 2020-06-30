Ферстаппен: хет-трик в Австрии? Я бы предпочёл выиграть чемпионат!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что для него значит возможный хет-трик на трассе в Австрии, где он уже выиграл в прошлом и позапрошлом годах, а также ответил, считает ли себя фаворитом первых двух этапов нынешнего сезона.
«На самом деле я не думаю о хет-трике. Я бы предпочёл выиграть чемпионат! Самое главное для меня — иметь конкурентоспособную машину и демонстрировать лучшее, на что я способен. Я никогда не рассматривал себя фаворитом предстоящих гонок. На самом деле, это не лучшая трасса для «Ред Булл». Просто, в прошлом году было очень жарко, и команда действительно хорошо справлялись с охлаждением двигателя.
Я не ожидаю, что это будет лёгкая победа. Полагаю, «Мерседес» снова будет очень силён. Кто знает, где будет «Феррари». Так что, нет, это будет очень тяжёлая и жёсткая битва за победу, но мы собираемся попробовать одержать верх», — приводит слова Макса пресс-служба «Ред Булл».
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