Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020. По словам функционера, у команды Даниила Квята практически нет шансов опередить соперников из «Макларена», вместе с тем он рассчитывает, что в Фаэнце сумеют навязать борьбу «Рено».

«Борьба в середине пелотона будет невероятно плотной. Вероятно, „Альфа Таури“ не сможет опередить „Макларен“, похоже, те сделали большой шаг вперёд. Но если „Альфа Таури“ сумеет навязать борьбу „Рено“, буду очень доволен. „Альфа Таури“ готовит обновления, они уже были установлены на болиде во время съёмочного дня в Имоле», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, по итогам минувшего сезона команда — предшественница «Альфа Таури» «Торо Россо» заняла шестое место в Кубке конструкторов.