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Марко заявил, что Албон должен заслужить место в «Ред Булл»

Марко заявил, что Албон должен заслужить место в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что пилот австрийской команды Александер Албон может потерять своё место в случае неудачных выступлений и намекнул, что в «Ред Булл» рассчитывают на ближайших резервистов из молодёжной программы.

«Что должен показать Албон в нынешнем сезоне? Он должен заслужить место. Что касается того, выступают ли наши гонщики под давлением, в ходе переговоров о старте сезона, поднимался вопрос о сопутствующих гонках уик-энда. Мы говорили о необходимости проведения этапов Формулы-2 и Формулы-3.

Для нас это важнее, чем для кого-либо ещё. Мы полагаемся на нашу молодёжь. Нам нужно видеть, как выглядит наша молодёжь. Мы представлены двумя пилотами в Формуле-2 и тремя — в Формуле-3. Выбор на 2021 год будет основываться на скорости пилотов", — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

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