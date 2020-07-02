В «Мерседесе» отреагировали на новость о замене силовых установок перед Гран-при Австрии

Представитель «Мерседеса» прокомментировал информацию о том, что главной и клиентским командам – «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс» придётся заменить силовые установки.



Ранее журналист телеканала Ziggo Sport из Нидерландов Джек Плуидж в эфире радиостанции OP1 сообщил о неких проблемах с моторами у «Мерседеса».



«После зимних тестов мы подготовили обновлённую спецификацию силовых установок для гонки в Мельбурне. Но с тех пор, конечно, наше подразделение не останавливало работу по совершенствованию надёжности двигателей. У нас было много времени, кроме периода закрытия фабрики, чтобы всё изучить. И мы надеемся, что изменения, которые мы внесли теперь помогут нам и нашим клиентам накануне этой напряжённой фазы открытия сезона», — цитирует представителя «Мерседеса» Motorsport.

Напомним, чемпионат мира Формулы-1 стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.