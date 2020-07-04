Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 4 июля, состоится квалификация первого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Этап принимает стационарная трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция квалификации