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Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 4 июля, состоится квалификация первого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Этап принимает стационарная трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция квалификации

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