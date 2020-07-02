Вильнёв: Сайнс быстр, но он – не Макс Ферстаппен

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал решение «Феррари» пригласить на замену Себастьяну Феттелю нынешнего пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.
«Карлос Сайнс — это не Макс Ферстаппен, но он из тех, кто действительно быстр. Испанец не доставляет товарищам по команде никаких проблем, и, кроме того, у него есть имя, которое также имеет вес. Это важно, так как позволяет продавать автомобили. А это и есть конечная цель всех производителей. С Сайнсом и Леклером «Феррари» хотят создать ситуацию, как во времена Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло.
Риккардо? Он уже принес «Рено» слишком много работы, и в прошлом у него были некоторые сложности в отношениях с товарищами по команде — Ферстаппеном и Феттелем. У Сайнса не было такого с Ландо Норрисом в «Макларене». Именно это заставило «Феррари» сделать выбор в его пользу. В «Скудерии» уже достаточно огня», — приводит слова Вильнёва GPblog.
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