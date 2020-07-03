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Ферстаппен не показал истинного темпа из-за поломки переднего антикрыла

Ферстаппен не показал истинного темпа из-за поломки переднего антикрыла
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему во второй тренировке Гран-при Австрии он показал только восьмое время и проиграл Льюису Хэмилтону девять десятых секунды.

«Хорошо вернуться за руль. Спустя всего несколько кругов я с лёгкостью вернулся в ритм. В целом это был позитивный день, машина хорошо управлялась, и я доволен количеством пройденных кругов: это было очень важно после столь долгой паузы. Времена на круге ни о чём не говорят, потому что я повредил переднее антикрыло на быстром круге, так что пришлось поставить другое.

Думаю, мы были чуть излишне агрессивны, и у меня был разворот и небольшой вылет, но ничего серьёзного. Бордюры такие, какие они есть, они одинаковые для всех. Переднему антикрылу не нравятся жёлтые бордюры, так что нам нужно быть осторожными. Думаю, мы уверены в себе. Всегда есть что улучшить, но в целом это был хороший день, и я с нетерпением жду субботы», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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