Феттель: «Мерседес» в своей собственной лиге, «Ред Булл» пока трудно понять

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился своим мнением насчёт расклада сил в Формуле-1 после пятничных тренировок Гран-при Австрии. По мнению немца, «Скудерии» придётся ждать продвижения вперёд до появления новинок на Гран-при Венгрии.
«В настоящий момент наша машина не так сильна. Мы стараемся выжать из неё максимум, но у нас нет здесь новинок. Надеюсь, что обновление в Венгрии станет шагом вперёд. Третье место в квалификации? Это было бы хорошо. «Мерседес» сейчас в своей собственной лиге, «Ред Булл» пока трудно понять, а «Рейсинг Пойнт» стал сюрпризом, в том числе в плане своей стабильности. В группе с нами «Макларен» и «Рено», так что будет интересно посмотреть в квалификации, кто где окажется», — заявил Феттель в интервью RTL.
- 3 июля 2020
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