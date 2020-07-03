Гонщики «Макларена» сомневаются, что могут бросить вызов «Рейсинг Пойнт»

Пилоты «Макларена» остались под впечатлением от темпа болидов «Рейсинг Пойнт», продемонстрированного в ходе свободной практике Гран-при Австрии, и признали, что вряд ли смогут бросить вызов Серхио Пересу и Лэнсу Строллу.

«Рейсинг Пойнт» сегодня были особенно быстры. Мы ожидали от них такой скорости, но на коротком круге их преимущество перед другими командами середины пелотона особенно впечатляет. На мой взгляд, они слишком далеко от нас, чтобы мы могли с ними бороться. Но по крайней мере мы в одном темпе с «Рено», так что это будет интересно», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт Формулы-1.

«Рейсинг Пойнт» впереди нас. Не думаю, что мы будем с ними в одном темпе. Что касается других команд середины пелотона, то мне сложно судить, поскольку похоже, что «Ред Булл» и «Феррари» в нынешнем сезоне не так быстры, как в минувшем году. Мы же сделали шаг вперёд, как и все другие команды-середняки», — сказал Ландо Норрис.