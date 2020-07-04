Вильнёв назвал Алонсо самым логичным выбором для «Рено»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал слухи о возможном приходе двукратного чемпиона мира Ф-1 Фернандо Алонсо в «Рено». По его словам, это будет самый логичный выбор для французской команды.

«Кажется, что самый логичный выбор для „Рено“ — Алонсо. Сезоны, в которых он выступал по-настоящему хорошо и без всякой политики были именно в „Рено“, но тогда у него была поддержка Флавио Бриаторе.

Сможет ли «Рено» справиться с горячим нравом Алонсо без Бриаторе? На мой взгляд, «Рено» не сможет построить команду, опираясь на молодых гонщиков, им нужен опытный пилот. У Эстебана Окона нет большого опыта и это может вызвать сложности. Алонсо может ему помочь. С другой стороны, Фернандо всегда уничтожает партнёров по команде. Так что нужно быть аккуратными.

Я не думаю, что появление Алонсо в «Рено» будет чем-то хорошим для Окона, но, вероятно, это будет хорошим явлением для самой команды", — приводит слова канадца F1only.fr.

