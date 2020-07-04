Вольф: не хочу комментировать выступление «Феррари». Сказано уже достаточно

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не захотел комментировать неудачные выступления «Феррари» в квалификации Гран-при Австрии и не стал обсуждать возможную связь этого факта с недавним скандалом вокруг силовой установки «Скудерии».

«Не хочу комментировать выступление „Феррари“. Сказано уже достаточно. Не хочу это обсуждать, ведь это больше касается руководства. Они сегодня не показали скорость, мы же хотим, чтобы они были конкурентоспособными. Чтобы мы могли соперничать, выступая по одним для всех правилам.

Ничто меня не сделает более счастливым, как конкуренция трёх-четырёх команд. О проблеме в аэродинамике говорили не все, а Маттиа Бинотто. Больше не могу слышать об этом. «Феррари» — фантастическая компания. Хочу подбодрить команду, но у меня нет причин подбадривать Маттиа", — приводит слова Вольфа The Race.