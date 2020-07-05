Марко недоволен небольшим штрафом Хэмилтона и призвал ужесточить штрафы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко призвал Международную автомобильную федерацию ужесточить наказания за столкновения в Формуле-1. Марко недоволен, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил лишь пятисекундный штраф за аварию с Александером Албоном.



«Если кто-то виноват, но получает только пять секунд и остаётся в очках, теряя лишь немного позиций, в отличие от второго участника аварии, то я думаю, что это не совсем честно. У нас была похожая ситуация в Бразилии в прошлом году. Там тоже речь шла о втором месте, Хэмилтон ударил Албона. Думаю, вся эта система должна быть пересмотрена.



Должна ли система быть ужесточена? Да. Какая разница, станет ли Льюис вторым или четвёртым? Он абсолютно уничтожил нашу гонку», — приводит слова Марко GPBlog.