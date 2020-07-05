Валуев: Квят не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом

Известный в прошлом боксёр, депутат Государственной Думы Николай Валуев прокомментировал решение российского пилота Формулы-1 Даниила Квята не вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии. Так же, как и Квят, поступили ещё пять гонщиков из двадцати.



«Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не отношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно. Преклонение колена может быть воспринято, если ты виноват в чём-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви. Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал.



Я против любого проявления расизма, но вы мне не сможете объяснить, зачем я должен преклонять колено. У меня нет связи в голове, никак не связано. Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».

На колено не встали шесть гонщиков Формулы-1. Среди них Квят и Райкконен