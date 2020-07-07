В ФИА объяснили, почему наказали Хэмилтона в последний момент перед гонкой

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал штраф пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за нарушение в квалификации на Гран-при Австрии. Британца наказали за 41 минуту до начала гонки, лишив второй стартовой позиции.



Инцидент с Хэмилтоном разбирался сразу после квалификации. Льюис проигнорировал жёлтые флаги, но судьи не стали его наказывать. Позже в социальных сетях команды «Ред Булл» появилось видео с 360-градусной съёмкой с болида, на котором отчётливо видно, что Хэмилтон нарушил правила. Из-за этого эпизод был пересмотрен.



По словам Маси, видеосъёмка в формате 360 градусов включает в себя слишком много данных для потоковой передачи непосредственно с болидов, поэтому они загружаются между сессиями и на разбирательство ушло больше времени.



«Очевидно, что эти видео недоступны в прямом эфире из-за пропускной способности. Их нужно выгрузить, обработать и так далее.



Существует заблуждение, что в воскресенье это был «протест от «Ред Булл». На самом деле, нет. С их стороны был поднят вопрос: «Это новые и значимые факты?» И судьи на самом деле принимали два отдельных решения. Во-первых, они определили, что это новые и значимые сведения. Во-вторых, судьи пересмотрели решение по спорному моменту. Если бы у них были эти кадры в субботу, после квалификации, то вердикт не отличался от вынесенного непосредственно перед гонкой», — цитирует Маси RaceFans.

В «Мерседесе» считают, что второй протест от «Ред Булл» вышел за рамки fair play