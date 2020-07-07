«Не впадайте в паранойю!» В «Мерседесе» настаивают, что не использовали приказ «мульти 21»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заверил, что странное радиосообщение, адресованное Валттери Боттасу во время его противостояния с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Австрии, не было кодированным приказом «мульти 21».

Боттас и Хэмилтон уверенно лидировали в гонке и готовились побороться за победу между собой, когда получили с капитанского мостика приказ держаться подальше от поребриков «Ред Булл Ринга». За этим последовало загадочное сообщение, адресованное финскому пилоту: «Срочный дефолт шасси два один».



Этот код был истолкован некоторыми как потенциальная ситуация «мульти 21» — приказ, отданный гонщикам «Ред Булл» Марку Уэбберу и Себастьяну Феттелю на Гран-при Малайзии в 2013 году.

«Не впадайте в паранойю! Это не имеет никакого отношения к «мульти 21». Мы никогда не играли в это. Если нет проблем с машиной, наша команда не вмешается в борьбу пилотов на первых гонках сезона. Они оба были совершенно свободны в борьбе друг с другом.

То, что мы сделали, — дали им одни и те же рекомендации держаться подальше от бордюров. «Мерседес» всегда так работает с обоими пилотами. А поскольку на определённом этапе конкурентов у нас в принципе не было, мы переключили двигатели на более щадящий режим, чтобы поберечь силовую установку. Не было никаких «нулевых» командных приказов. Ни скрытого, ни полупрозрачного, ни прямого», — приводит слова Вольфа F1i.